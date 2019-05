Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid Einbrüche in Arztpraxis und Friseursalon - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Das Wattenscheider Regionalkommissariat ermittelt bei zwei Einbrüchen an der Wattenscheider Freiheitstraße 1 und 2 - beide in der Nacht vom 27. zum 28. Mai.

Jeweils zwischen 21.30 und 8 Uhr gelangten die Unbekannten, zunächst an der Freiheitstraße 1, durch die Eingangstür in die Innenräume einer Praxis. Dort öffneten sie Schränke sowie diverse Schubladen und fanden schließlich eine Kasse, aus der sie Bargeld stahlen. Derzeitig ist über die Fluchtrichtung der Kriminellen nichts bekannt.

An der Freiheitsstraße 2 kam es schließlich zum zweiten Einbruch - jetzt in einen Friseursalon. Auch hier drangen die Einbrecher durch eine Zugangstür in die Räumlichkeiten ein. Zwischen den Frisierplätzen begaben sie sich zum Tresen. Dort stießen die Ganoven auf eine Ablage mit Wechselgeld, welches sie mitnahmen und flüchteten.

Wer hat etwas beobachtet?

Unter der Rufnummer 02327/963-8405 (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) werden Hinweise entgegengenommen.

