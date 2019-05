Polizei Bochum

POL-BO: Silberner Kombi flüchtet von der Wielandstraße - Unfallzeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am zurückliegenden Montag (27. Mai, 08.45 Uhr) kam es an der Wielandstraße 68 in Bochum zu einem Verkehrsunfall.

Ein am Unfall beteiligter, höherwertiger silberner Kombi entfernte sich in unbekannte Richtung und wird derzeitig gesucht.

Dieser Autofahrer kam einer 34-jährigen Bochumerin entgegen. Die Frau hatte ihren Pkw auf der Wielandstraße in Richtung Bergbaumuseum an einer Verengung abgebremst. Ein Umzugs-Lkw und ein Sprinter auf der anderen Straßenseite schränkten die ungehinderte Durchfahrt ein. Als der silberne Kombi fast am Auto der Bochumerin vorbeigefahren war, vernahm diese einen "Rums" und sah den anderen Pkw zunächst noch kurz anhalten, dann aber weiter fahren.

Der flüchtige, augenscheinlich deutsche Fahrer ist etwa 50 Jahre alt und hat kurze, graue Haare. Nach Angaben der 34-Jährigen sieht er eher aus wie ein Geschäftsmann und trug wahrscheinlich eine Brille.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

