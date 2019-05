Polizei Bochum

POL-BO: Nächtliche Tabak-Diebe an der unteren Kortumstraße - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am frühen Morgen des 8. Mai, gegen 01.50 Uhr, schlugen drei noch nicht ermittelte Kriminelle die Scheibe eines Kiosk an der Brückstraße 25 / Kortumstraße in Bochum ein. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Tabak in unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Diebe in Richtung Nordring. Die Fahndung im Nahbereich führte noch nicht zum Ergreifen der "Klauer". Zeugen hatten Geräusche bemerkt. Als sie aus dem Fenster schauten, bemerkten sie drei schlanke Unbekannte, welche allesamt etwas in den Händen hielten und sich entfernten. Alle Kriminellen hatten Kapuzen aufgesetzt, einer hatte eine weiße Jacke an und ein weiterer trug vermutlich eine Gürteltasche. Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

