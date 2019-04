Polizei Bochum

Diese Trickdiebe habe doch einen Vogel! - Neue Masche, um ins Haus zu kommen

Bochum / Herne / Witten (ots)

Achtung - Warnhinweis: Kriminelle lassen sich immer wieder neue "Geschichten" einfallen, um unter einem Vorwand in die eigenen vier Wände der Bürgerinnen und Bürger in unserem Revier zu gelangen. Lediglich mit dem Ziel: Bargeld oder andere Wertgegenstände zu stehlen.

Das Polizeipräsidium Bochum weist nun auf eine neue Masche hin, die am vergangenen Freitag (12. April) in Herne bekannt wurde, aber auch in den Nachbarstädten durchaus möglich ist.

Mehrere Anrufer erhielten in den Nachmittagsstunden einen Telefonanruf. Ein Mann, der akzentfrei Deutsch sprach, gab sich am Hörer als Herner Stadt-Mitarbeiter der Artenschutzbehörde aus. In den Gesprächen ging es um einen artgeschützten Vogel, der sich auf dem Hausdach der Anrufer niedergelassen hat und eingefangen werden müsste.

Mit gezielten Fragen: "Wann sind Sie zu Hause?", "Wo wohnen Sie?" oder "Wie heißen Sie?", suchte der Kriminelle lediglich einen Vorwand in die eigenen "Vier Wände" seiner Opfer zu gelangen. Teils schilderte er den Anrufen auch, dass die Polizei die Stadt in dieser Angelegenheit kontaktierte.

Die Anrufer, vorwiegend Senioren und Seniorinnen zwischen 70 und 80 Jahre alt, verhielten sich absolut richtig und beendeten die Gespräche. Unmittelbar danach schalteten sie die Polizei ein und berichteten den Vorfall.

Zum Glück kam es hier zu keinerlei Schaden.

Wir weisen nochmals ausdrücklich auf die erfinderischen kriminellen Maschen der Trickbetrüger hin. Auch die falschen Stadtwerker oder Handwerker, der "Zetteltrick" an der Wohnungstür, der "Enkeltrick" am Telefon oder die falschen Polizisten sind Vorgehensweisen dieser Betrüger.

Kurz um: Seien Sie gegenüber fremden Personen misstrauisch, legen Sie den Hörer sofort auf, lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung, verständigen Sie sofort die Polizei und behalten Sie im Hinterkopf: "Diese Trickdiebe haben doch einen Vogel!".

