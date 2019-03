Polizei Bochum

Überfall auf Tankstelle: Tatverdächtiger mit auffälliger Mütze gesucht?

Bochum / Wattenscheid (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 7. September (Freitag) 2018, gegen 21.30 Uhr, zu einem Tankstellenüberfall in Bochum-Eppendorf.

Zwei maskierte Männer betraten die an der Ruhrstraße 211 gelegene Tankstelle. Ein Täter schrie mit einem Beil bewaffnet: "Das ist ein Überfall!" und forderte die Mitarbeiterin auf, sich hinter die Ladentheke hinzuhocken. Anschließend nahm er aus der Kasse Bargeld heraus. Währenddessen befand sich der zweite Täter an der Eingangstür. Mit der Beute flüchteten die Kriminellen aus dem Verkaufsraum und weiter in Richtung Zollstraße.

Eine Überwachungskamera hat die beiden Männer bei ihrer Tat gefilmt.

Bisher führten die intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariats 13 nicht zur Identifizierung der Räuber. Per Beschluss hat nun ein Richter Bilder der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben.

Das Duo kann wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger mit Beil: circa 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, blonde Haare, blaue Augen, schwarz/weiße Sturmhaube, dunkle Handschuhe, graue Jacke, dunkle Hose, weiße Schuhe

2. Tatverdächtiger: circa 20 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, schlank, dunkle Kapuzenjacke oder -pulli, dunkle Hose, dunkle Schuhe, dunkles Basecap mit weißem Emblem auf dem Schirm, rot/weiße Handschuhe, blaues Tuch vor Mund und Nase

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit unter -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

