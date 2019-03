Polizei Bochum

POL-BO: Farbschmierereien auf Friedhof - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am gestrigen Samstag, 2. März, gegen 16 Uhr sind auf einem Friedhof an der Straße "Am Hain" in Bochum Farbschmierereien verfassungswidriger Organisationen entdeckt worden.

Der ermittelnde Staatsschutz des Bochumer Polizeipräsidiums sucht nun Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter den Rufnummern 0234 909-4505 sowie 0234 909-4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell