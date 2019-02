Polizei Bochum

POL-BO: Herne-Baukau

Einbruch in den Kindergarten "Bertakids" - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Zwei noch unbekannte Männer brachen am 23. Februar (Samstag) in den Kindergarten "Bertakids" an der Bertastraße 18 im Herner Stadtteil Baukau ein.

Gegen 21.05 Uhr warfen die Kriminellen mit einem Gullydeckel zunächst eine Fensterscheibe ein. Anschließend betraten die Einbrecher das Gebäude und lösten einen Alarm aus.

Nach erstellen Feststellungen flüchteten die Männer ohne Beute.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8505 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell