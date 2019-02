Polizei Bochum

POL-BO: Bochum/Wattenscheid

Auf der Suche nach Alkohol - Laubeneinbrecher auf frischer Tat in Kleingartenanlage festgenommen

Bochum (ots)

In den Abendstunden des 22. Februars (Freitag) wurde die Polizei zu der am Wattenscheider Hellweg 105 in Höntrop gelegenen Kleingartenanlage gerufen.

Gegen 21.55 Uhr hatten Vereinsmitglieder dort einen Einbrecher bei seinem kriminellen Tun überrascht und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Gegenüber den Polizisten outete sich der Bochumer (42) als Alkoholiker und gab zu, in eine der Gartenlaube eingebrochen zu sein, um dort gezielt nach Spirituosen zu suchen. Ein Alkoholtest bei dem polizeibekannten Mann ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch bezüglich möglicher weiterer Einbrüche, dauern gegen 42-Jährigen an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell