Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Aggressionen nach einer Kneipentour abgebaut! - Junger Autoknacker nach Hinweis einer Zeugin festgenommen

Herne (ots)

Gut, dass es aufmerksame Zeugen gibt! So konnten Beamte der Herner Polizeiwache in den frühen Morgenstunden des gestrigen 24. Februars einen dringend tatverdächtigen Autoknacker (22) sehr schnell festnehmen.

Eine Hernerin hatte den Mann gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Wiescherstraße bemerkt. Dort zerschlug die Person die Scheiben eines Autos, beugte sich in das Fahrzeug und rannte anschließend in Richtung Düngelstraße davon.

Die Zeugin informierte über den Notruf "110" sofort die Polizei und gab eine gute Personenbeschreibung des Mannes ab.

Wenige Minuten später nahmen die Beamten daraufhin den 22-Jährigen fest. In der Zwischenzeit hatte die stark alkoholisierte Person noch diverse Baustellenschilder umgeschmissen - nach eigenen Angaben, um Aggressionen nach einer Kneipentour abzubauen!

Die polizeilichen Ermittlungen gegen den Herner dauern an.

