POL-BO: Kripo ermittelt nach Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Herne (ots) - In Herne-Crange ist es am Wochenende zu einem Einbruch in eine Grundschule gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Vorfall an der Gahlenstraße 5 hat sich ereignet zwischen Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, und Montag, 10. Dezember, 7 Uhr. Indem sie eine Tür aufhebelten, gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten alle Räume und flüchteten anschließend. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02323 / 950 8510 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

