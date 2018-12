POL-BO: Zwei Autos werden durch Feuer beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Herne (ots) - Am Wochenende sind zwei Autos durch Feuer im Stadtbezirk Herne beschädigt worden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Samstagmorgen (8. Dezember, gegen 4.15 Uhr) schaute ein Anwohner aus seinem Fenster und bemerkte Flammen an einem geparkten Wagen. Der Pkw stand am rechten Fahrbahnrand der Düngelstraße nahe der Einmündung zur Altenhöfener Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auto löschen.

Einige Stunden später, gegen 9 Uhr, meldete ein Herner der Polizei ebenfalls eine Beschädigung durch Feuer an seinem Auto. Dieser Wagen war am Hölkeskampring, zwischen der Altenhöfener Straße und der Jauerstraße geparkt und wurde bereits am Donnerstagmorgen dort abgestellt.

Nach bisherigen Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Tatörtlichkeiten kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0234 909-4110 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

