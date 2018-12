POL-BO: Wegen Wurst und Glühwein: 32-Jähriger nach Raubdelikt vorläufig festgenommen

Bochum (ots) - Eine Wurst und ein Tetrapack Glühwein - damit wollte ein 32-jähriger Bochumer, ohne zu bezahlen, am Freitagmittag (7. Dezember, 11.40 Uhr) einen Supermarkt an der Querenburger Höhe 208 in Bochum verlassen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann dabei und hielt ihn auf. Der Bochumer riss sich los und schlug um sich. Nach aktuellem Kenntnisstand traf er dabei auch die Angestellte.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den stark alkoholisierten Mann (1,6 Promille) vorläufig fest. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

