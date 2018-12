Herne (ots) - So hat sich ein Herner-Ehepaar den gestrigen Nikolaustag (Donnerstag) an der Roonstraße ganz sicher nicht vorgestellt.

Während sich beide zwischen 7.10 und 8.45 Uhr beim Frühstück in der Küche ihrer Wohnung befanden, kletterten bislang noch unbekannte Kriminelle auf ein Garagendach. Von dort aus gelangten sie an das Schlafzimmerfenster der Wohnung, welches zum Lüften offen stand. Die Einbrecher kletterten in das Schlafzimmer, entwendeten dort Schmuck des Ehepaars und entfernten sich unerkannt.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Zeugen- oder Täterhinweise.

