Bochum (ots) - Am Dienstag (4. Dezember) war eine 22-jährige Bochumer Autofahrerin um 10.20 Uhr auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Knoopstraße wartete die Bochumerin an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Hinter ihr befand sich ein Radfahrer, der zunächst links an ihrem Pkw vorbeifuhr. Als beide Grünlicht hatte, fuhren sie an, doch der Radfahrer kreuzte unerwartet den Fahrweg der Bochumerin. Sie hupte kurz, woraufhin der unbekannte Fahrradfahrer sie sofort anschrie.

Die 22-Jährige stieg danach aus und wurde nahezu unvermittelt von dem Radfahrer ins Gesicht geschlagen. Anschließend bespuckte der Zweiradfahrer noch den Pkw der jungen Autofahrerin und entfernte sich.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, Deutscher, ungefähr 55 Jahre alt, circa 175 cm groß und von schlanker Statur. Unterwegs war er mit einem dunklen Herrenrad.

Das zuständige Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5289 (innerhalb der Bürodienstzeiten, außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Zeugen- oder Täterhinweise.

