POL-BO: Begleitetes Fahren falsch verstanden! "Spritztour" mit Papas Auto endet an Hauswand

Herne (ots) - In Herne-Sodingen endete am Nikolaustag eine unzulässige Spritztour durch enge Straßen an einer Hauswand und mit einer Unfallflucht.

Der "Crash-Fahrer", ein 17-jähriger Herner, sowie drei seiner Mitfahrer (17, 17, 18) wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Der Jugendliche befuhr gegen 18.40 Uhr mit einem Pkw die Straße "Am Braunskamp" in Richtung "Am Amtshaus". An der Kreuzung zur Saarstraße näherte sich, vorfahrtberechtigt, ein 32-jähriger Autofahrer aus Herne. Der 32-Jährige lenkte seinen Wagen zur Seite und konnte den Zusammenstoß mit dem augenscheinlich schnell nahenden Fahrzeug verhindern.

Der junge Fahranfänger versuchte ebenfalls, einen Zusammenstoß zu verhindern. Er wich aus, verlor die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, bevor eine Hauswand die "Unfallfahrt" stoppte.

Der 17-Jährige und seine Mitinsassen flüchteten zunächst von der Unfallstelle, kehrten aber wenig später reumütig zurück und wurden ärztlich versorgt.

Der Unfallwagen blieb mit verbeulter Motorhaube, ausgelösten Airbags und gerissener Frontscheibe stehen. Er wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Unfallwagen wird auf ungefähr 6000 Euro geschätzt. Die Häuserecke des Hauses Saarstraße 52 weist nach ersten Feststellungen lediglich Farbabrieb auf.

Der Jugendliche gab zu, ohne das Wissen der Eltern, die Autoschlüssel für eine kleine Spritztour an sich genommen zu haben.

Jetzt "wird es eng" für ihn: Seine Prüfbescheinigung für begleitetes Fahren ist sichergestellt, er darf vorerst keine Auto mehr fahren, der Wagen ist kaputt, hat eine Unfallflucht "hin gelegt", unbefugt ein Auto benutzt und ein Führerscheinvergehen begangen.

Die umfangreichen Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an.

