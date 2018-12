Bochum (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (2. Dezember) trieben zwei noch nicht ermittelte Täter gegen 2.30 Uhr ihr Unwesen in der U-Bahnanlage "Musikforum" in Bochum-Mitte.

Sie entrissen zunächst einen an der Wand befestigten Feuerlöscher und besprühten den Boden mit Löschschaum. Als sie mit dieser "Sauerei" fertig waren, warfen die Kriminellen den Löscher ins Gleisbett.

Nur einem aufmerksamen U-Bahn-Fahrer ist es danach zu verdanken, dass dort nichts Schlimmeres passiert ist! Der Fahrer entnahm den Gegenstand aus der Fahrspur und beseitigte die Gefahr.

Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5289 (innerhalb der Bürodienstzeiten, außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Zeugen- oder Täterhinweise.

