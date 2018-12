Witten (ots) - Nach einem "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" stürzt ein Fußgänger (31) in den frühen Morgenstunden des gestrigen 9. Dezembers in Witten in eine Baugrube.

Was ist an diesem Sonntag im Stadtteil Heven passiert?

Gegen 5.30 Uhr ist der aus der Innenstadt kommende Wittener auf der Schulze-Delitzsch-Straße unterwegs. Dabei passiert der 31-Jährige den in Höhe der Straße "Hellweg" gelegenen unbeleuchteten Baustellenbereich - und stürzt dort völlig unvorbereitet in ein ca. 150 cm tiefes Loch!

Dabei verletzt sich der Fußgänger am Fuß und wird von einer Rettungswagenbesatzung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellen wenig später fest, dass noch unbekannte Kriminelle die Baustellenabsperrung so gezielt verschoben haben, dass Fußgänger direkt in die Grube geleitet werden.

Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell