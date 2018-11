POL-BO: Ein Schwerverletzter und 30.000 Euro Sachschaden - die Bilanz eines Unfalls

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 10. November, im Bochumer Stadtteil Westenfeld wurde ein 28-jähriger Mann aus Essen schwer verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 14.20 Uhr bog ein 21-jähriger Bochumer mit seinem Pkw von der Straße Auf´m Kamp nach rechts in die Westenfelder Straße ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 28-Jährigen aus Essen, der auf der bevorrechtigten Westenfelder Straße unterwegs war. Der Essener wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Frank Lemanis

Telefon: 0234 909-1020

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell