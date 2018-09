POL-BO: Mopedfahrer (27) nach Unfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Ein 27-jähriger Herner ist bei einem Unfall am Mittwochabend (11. September) in Bochum-Hofstede schwer verletzt worden.

Gegen 21.30 Uhr befuhr eine 40-jährige Bochumerin mit ihrem Auto den Parkplatz eines Einkaufscenters an der Riemker Straße, von der Dorstener Straße kommend, in Richtung Südosten. Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte sie, auf dem Parkplatzgelände nach links abzubiegen. Dabei erfasste sie den 27-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad in der Gegenrichtung unterwegs war. Der Herner wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariat 1 zur Unfallursache dauern aktuell an.

