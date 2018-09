POL-BO: Tatort: Imbiss und Shisha-Bar - Konserven und Spirituosen entwendet!

Herne (ots) - In Herne-Baukau und in Wanne ereigneten sich am vergangenen Wochenende zwei Einbrüche. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen dem 8. September, 20 Uhr, und 10. September, 9 Uhr, hebelten Kriminelle ein Fenster sowie eine Tür eines Imbisses "Am Großmarkt 4" auf. Unbekannte erbeuteten mehrere Konserven mit Thunfisch und Mais und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Einbruch ist es in der Zeit vom 9. September (18 Uhr) und 10. September (10.30 Uhr) in der Fußgängerzone in Wanne gekommen. Täter hebelten eine Zugangstür einer an der Hauptstraße 244 gelegenen Shisha-Bar auf. Aus dem Ausschankbereich nahmen die Kriminellen etwa 20 Flaschen Spirituosen und flüchteten mit der Beute unerkannt.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323/950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell