POL-MS: Drei Verletzte nach Überschlag auf der Autobahn 2 - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Münster (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend (25.3., 21 Uhr) bis Samstagmorgen (26.3., 10:40 Uhr) an der Einfahrt zum Gelände der Deutschen Hochschule der Polizei an der Straße Zum Roten Berge Farbschmierereien mit polizeibeleidigendem Inhalt angebracht. Die Graffitis wurden mit schwarzer Farbe gesprüht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

