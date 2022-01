Polizei Münster

POL-MS: 78-Jährigem das Portmonee aus der Tasche gezogen - Münsteranerin hält Diebin fest

Münster (ots)

Eine 38-jährige Münsteranerin hat am Samstagmorgen (22.1., 10:05 Uhr) an einem Supermarkt an der Robert-Bosch-Straße eine Taschendiebin festgehalten. Polizisten nahmen die 25-Jährige vorläufig fest.

Die Diebin hatte gemeinsam mit ihrem bislang unbekannten Komplizen das Portmonee eines 78-Jährigen aus seiner Hosentasche gezogen. Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und waren zur Hilfe geeilt. Die 38-Jährige rannte der 25-jährigen Diebin hinterher, stoppte sie und hielt sie fest, bis die Polizei eintraf. Ihr Begleiter flüchtete.

Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer grauen Strickmütze mit Bommel und einer dunklen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell