POL-MS: Münsteraner hört Geräusche im Haus - Einbrecher flüchten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend (04.01, 18:40) in ein Haus "Am Burloh" eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter die Terrassentür auf und kamen so in die Räume. Als der Bewohner zurückkehrte, hörte er ein lautes Klirren aus seinem Haus und alarmierte die Polizei. Eventuell weil sie den Münsteraner bemerkt hatten, flüchteten die Einbrecher zeitgleich über das Küchenfenster in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

