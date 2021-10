Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher fahren mit Pkw in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (21.10., 3:58 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Ludgeristraße eingebrochen.

Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, wie ein grauer Kombi rückwärts in die Tür des Geschäfts fuhr und diese aus der Verankerung riss. Ein Täter zertrümmerte in dem Laden mehrere Glasvitrinen, entwendete Schmuck und flüchtete mit dem Kombi in Richtung Verspoel. Sein Komplize fuhr den Fluchtwagen.

Laut Zeugenaussagen soll der Täter aus dem Geschäft 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Er soll dunkel bekleidet gewesen sein und eine Maske oder Kapuze auf dem Kopf getragen haben.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0251 275-0.

