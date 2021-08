Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt - 20-Jähriger pustet 1,28 Promille

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.08., 01:15 Uhr) ist ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer am Spiekerhof gestürzt. Nach Angaben des 20-Jährigen wollte er von der Straße auf den Gehweg wechseln, sei dann in eine Rinne geraten und gestürzt. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,28 Promille. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein.

Verfasserin: Jette Kantereit

