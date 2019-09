Polizei Münster

POL-MS: Wohnungseinbruch in Gremmendorf - Täter erbeuteten 1.000 Euro

Münster (ots)

Am Montagmittag (10.09., zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr) brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Gremmendorfer Weg ein.

Die Eindringlinge betraten das Treppenhaus und gingen in das zweite Obergeschoss. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür auf. Die Täter durchsuchten sämtliche Zimmer und stahlen Bargeld in Höhe von 1.000 Euro. Vermutlich verließen sie das Mehrfamilienhaus durch die Hintertür.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Lea Pomplun

