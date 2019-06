Polizei Münster

POL-MS: Zeugen nach Einbruch in Wolbeck gesucht - Bargeld und Uhr entwendet

Münster (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in Münster-Wolbeck geben können. Am vergangenen Mittwoch (5.6.) brachen Unbekannte zwischen 11:20 Uhr und 12:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Hamsens Busch ein. Die Einbrecher kamen durch den Garten und schlugen das Glas der Schiebetür ein. Sie durchsuchten im Anschluss die Räume und nahmen Bargeld und eine Uhr mit.

Am Mittwochmorgen(09:00 Uhr) fielen dem Eigentümer drei männliche Personen in der Straße auf, die sich immer wieder nach dem Haus und parkenden Autos umgeschauten. Die drei Unbekannten waren etwa 18 Jahre alt und hatten nach Aussagen des Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

