POL-MS: Aufmerksamer Zeuge ruft Polizei - Fahrraddiebe auf frischer Tat gestellt

Polizisten stellten am frühen Freitagmorgen (7.6., 03:34 Uhr) vier Fahrraddiebe an der Amelsbürener Straße. Die vier Täter im Alter von 19 bis 24 Jahre machten sich an Fahrrädern zu schaffen, ein Zeuge beobachtete sie dabei und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten entdeckten die jungen Männer, die gerade zwei Räder von der Bushaltestelle Nimrodweg wegschoben. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Leezen gestohlen waren. Bei einem weiteren Rad hatten die Täter bereits versucht das Schloss aufzubrechen. Die Beamten stellten die Leezen sicher. Die vier jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl.

