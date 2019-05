Polizei Münster

POL-MS: Pkw in Gievenbeck und Motorrad in Mauritz gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag (19.5.) auf Montag (20.5.) in Gievenbeck einen Pkw und in Mauritz ein Motorrad.

Den blauen VW Typ 115 mit Oldtimer-Kennzeichen aus Coesfeld stellte der Besitzer abends gegen 21:30 Uhr am Haus Uhlenkotten ab. Am Morgen (5:30 Uhr) war der Wagen mit weißen Ledersitzen und einem seitlich angebrachten Schriftzug "Cabriolet" verschwunden.

Vom Stehrweg fuhren Diebe zwischen 18 und 6:22 Uhr mit einem schwarzen Kraftrad der Marke BMW unerkannt davon.

Hinweise zu den Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

