Polizei Münster

POL-MS: Jugendlicher auf Promenade angegriffen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Freitagmorgen (26.04., 04:35 Uhr) an der Promenade in Höhe der Einmündung zum Ludgeriplatz einen 18-Jährigen nieder. Der Münsteraner fuhr auf seiner Leeze die Promenade entlang. Der Unbekannte sprach den Jugendlichen an, der daraufhin mit seinem Fahrrad hielt. Der unbekannte Mann schlug dem 18-Jährigen unvermittelt mit einem unbekanntem Gegenstand gegen den Kopf und flüchtete. Der Zeuge beschrieb den Angreifer als etwa 1,70 Meter groß, mit Bart und südländischem Aussehen.

Verfasser: Georg Buterus

