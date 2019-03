Polizei Münster

POL-MS: 55-jährigen Autofahrer mit 1,56 Promille gestoppt

Münster (ots)

Am Donnerstag (28.03., 16:15 Uhr) stoppte ein Polizist Auf der Woort einen betrunkenen Münsteraner in seinem Auto. Aufmerksame Zeugen wiesen den Polizisten in Zivil auf den sichtlich betrunkenen Fahrer hin. Der Beamte stoppte den 55-Jährigen noch auf dem Parkplatz, als er diesen mit seinem Ford verlassen wollte und alarmierte seine uniformierten Kollegen. Ein freiwilliger Alkoholtest zeigte 1,56 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

