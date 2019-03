Polizei Münster

POL-MS: Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer - Polizei kontrolliert Auto- und Radler

Münster (ots)

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer kontrollierten Dienstagnachmittag (26.3., 16 bis 18 Uhr) Polizisten aus Münster zusammen mit zwei Berliner Kollegen Auto- und Radfahrer im Stadtgebiet.

An der Grevener Straße Ecke Am Max-Klemens-Kanal waren 20 Autofahrer zu schnell unterwegs. Im Bereich der Innenstadt, Aegidiitor und Schlossplatz fielen 23 Radfahrer auf, die bei Rot fuhren, auf der falschen Seite oder dem Gehweg radelten oder ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. 18 Autofahrer machten beim Abbiegen Fehler. Vier waren nicht angeschnallt, drei telefonierten und einer parkte falsch. In die punktuellen Kontrollen rauschte auch ein Roller ohne Versicherungsschutz.

