POL-MS: BMW in der Nacht aufgebrochen- Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.03. bis 26.03.) brachen unbekannte Täter zwei BMW an der Gröningerstraße und dem Arnheimweg auf. An der Gröningerstraße fand der Besitzer seinen Wagen am Mittwochmorgen mit zerschlagener Fensterscheibe, ausgebautem Lenkrad und fehlendem Navigationssystem vor. Am Arnheimweg wurde die Wagentür eines BMW geknackt und der Bordcomputer in der Nacht gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

