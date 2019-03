Polizei Münster

POL-MS: Rückwärts gegen Roller gefahren - Autofahrer flüchtet unerkannt

Münster (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Samstagmittag (23.3., 13:21 Uhr) an der Hafenstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße rückwärts gegen einen Roller und flüchtete.

Der 50-jährige Rollerfahrer stand am Kreuzungsbereich hinter dem dunklen Wagen des Unbekannten vor einer roten Ampel. Plötzlich setzte der Pkw-Fahrer zurück, krachte in die Fahrzeugfront des Zweirades und flüchtete unvermittelt nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 1.700 Euro. Der 50-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Hinweise zu dem Wagen und dem Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

