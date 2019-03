Polizei Münster

POL-MS: Nach Missbrauchsvorwürfen - Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 38-jährigen Münsteraner an

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Ein Richter ordnete am Donnerstag (14.3.) Untersuchungshaft gegen einen 38-jährigen Münsteraner an. Der Mann ist des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch fünf Taten im Zeitraum von Dezember 2017 bis Dezember 2018 verdächtig.

Bei einer dieser vorgeworfenen Taten besteht der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die Opfer zwei 12-jährige Jungen, die den Beschuldigten kennen. Bei einer der beschriebenen Taten sollen beide Kinder missbraucht worden sein.

Die Eltern eines der Jungen hatten am Sonntag (10.3.) Anzeige bei der Polizei erstattet. Sofort eingeleitete Ermittlungen bekräftigten den Verdacht gegen den Münsteraner. Polizisten nahmen den 38-Jährigen am Mittwoch (13.3.) in seiner Wohnung vorläufig fest. Ein Richter folgte gestern (14.3.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl.

Der Beschuldigte hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2415.

