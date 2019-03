Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Umgehungsstraße - drei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Münster (ots)

Eine Schwer-, zwei Leichtverletzte und etwa 25.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen (14.3., 8.37 Uhr) auf der Bundesstraße 51.

Eine 40-jährige Münsteranerin fuhr mit ihrem Renault an der Robert-Bosch-Straße auf die Bundesstraße 51 in Richtung Telgte auf. Hierbei erkannte sie nach ersten Erkenntnissen einen Rückstau zu spät und prallte gegen den Audi einer 35-Jährigen aus Münster. Der Audi wurde gegen den Fiat einer 30-Jährigen aus Reken geschoben, dieser wiederum gegen den VW eines 41-jährigen Drensteinfurters. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 40-Jährige in ein Krankenhaus. Die 35- und die 30-Jährige verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Verkehr wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

