Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen von Freitagabend (8.3., 20 Uhr) auf Samstagmorgen (9.3., 6:40 Uhr) in einen Lebensmittelmarkt an der Marktallee ein. Die Einbrecher hebelten die Seitentür des Geschäftes auf und kamen so in die Räume. In diesen öffneten sie Schränke und Schubladen und entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme. Mit der Beute verschwanden die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

