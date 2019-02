Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher flüchten mit iPhone und Laptop - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (25.02., 13:30 bis 14:50 Uhr) an der Von-Holte-Straße in eine Wohnung ein. Über ein Tor kletterten die Einbrecher in den Garten und öffneten die Terrassentür des Einfamilienhauses gewaltsam. Die Diebe durchsuchten die Räume nach Wertvollem und flüchteten anschließend mit einem Laptop und einem iPhone Richtung Schulzentrum.

Ein Zeuge sah die beiden männlichen Täter aus dem Garten kommen. Sie sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer der Täter war kräftig und trug eine Jacke mit Camouflage-Muster und einen schwarzen Rucksack. Der Zweite war etwas dünner und dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Georg Buterus

