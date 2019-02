POL-MS: Raub auf Schnellrestaurant - Täter drohen mit Schusswaffen

Polizei Münster

Zwei maskierte Männer raubten am frühen Mittwochmorgen (20.2., 1 Uhr) ein Schnellrestaurant an der Steinfurter Straße aus. Die Täter kamen während der Öffnungszeiten mit Schusswaffen in den Laden. Einer der Räuber sprach unmittelbar die Gäste an, nötigte sie aufzustehen und sammelte sie im Bereich des Tresens. Der Zweite forderte von den Mitarbeitern Bargeld. Nachdem das Personal der Forderung nachgekommen und das Geld in eine von den Räubern mitgebrachte Tüte gesteckt hatte, flüchteten die Täter mit der vierstelligen Beute über den Johann-Krane-Weg in Richtung Leonardo-Campus.

Der erste Räuber ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und eine auffällig große Nase. Er trug eine dunkelgrüne oder schwarze Jacke, eine weite dunkle Hose und dunkelgrüne Stoffschuhe. Der zweite Täter ist circa 1,70 Meter groß und von schmaler Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke. Beide waren mit einem Schal und einer dunklen Kapuze maskiert. Sie haben helle Haut, blaue Augen und sprechen akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

