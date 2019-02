Polizei Münster

POL-MS: Zaun überklettert - Getränkekisten auf Sackkarre bereitgestellt - Festnahme

Münster (ots)

Polizisten nahmen am frühen Dienstagmorgen (19.2., 02:30 Uhr) zwei Getränkediebe an der Straße Am Hawerkamp fest. Ein Zeuge beobachtete, dass die Personen Kisten von einem Firmengelände trugen und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden am Eingang zum Gelände eine Sackkarre, auf der volle Getränkekisten gestapelt und zum Abtransport bereitgestellt waren. Im Nahbereich nahmen sie kurze Zeit später die beiden 38 und 44 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Bei der Überprüfung der Personen stellte sich heraus, dass gegen den 44-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Die Beamten brachten den Münsteraner ins Gefängnis. Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell