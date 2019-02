Polizei Münster

POL-MS: Fehler beim Abbiegen - Autofahrer erfasst Radfahrerin an der Weseler Straße

Münster (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Wuppertal übersah am Sonntagvormittag (17.2., 10:20 Uhr) eine 17-jährige Radfahrerin an der Weseler Straße und erfasste sie. Der Peugeot-Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte am Antoniuskirchplatz nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er die 17-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Diese war auf dem Radweg in gleiche Richtung unterwegs. Die junge Frau stürzte und verletzte sich leicht.

