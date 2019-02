Polizei Münster

POL-MS: Werkzeuge aus Container und Lkw entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter entwendeten von Freitag (8.2., 16 Uhr) auf Samstag (9.2., 16:00 Uhr) aus einem Baucontainer in Kinderhaus und zwei Lkw in Coerde und Amelsbüren Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro.

Diebe brachen zwischen 17 Uhr und 10 Uhr an der Kristiansandstraße das Vorhängeschloss des Containers auf und hebelten anschließend an der Tür. Mit Baumaschinen, Bohrern und Trennscheiben flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

An der Königsberger Straße beschädigten Lkwaufbrecher zwischen 19:50 Uhr und 9:30 Uhr das Türschloss eines Gespanns. Aus diesem schnappten sie sich die hochwertigen Arbeitsgeräte und verschwanden mit der Beute unerkannt.

Zwei Gerätekoffer stahlen Unbekannte aus einem geparkten Lkw an der Davertstraße. Die Diebe öffneten die Hecktür des Fahrzeugs zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Samstagnachmittag (16 Uhr) gewaltsam und griffen das Diebesgut aus den Regalen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

