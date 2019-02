Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin touchiert - 85-jähriger Autofahrer pustet 1,08 Promille

Münster (ots)

1,08 Promille pustete am Freitagmorgen (8.2., 07:15 Uhr) ein 85-jähriger Autofahrer, nachdem er im Begegnungsverkehr auf der Stettiner Straße fast mit einer Radfahrerin kollidiert wäre. Die 38-Jährige fuhr in Richtung Mecklenburger Straße, als ihr der Mann in dem blauen Opel entgegenkam. Der 85-Jährige fuhr sehr weit links. Erst als das Rad etwa einen Meter vor ihm war, bremste er sein Fahrzeug ab. Als die Radfahrerin den Mann zur Rede stellen wollte, fuhr dieser einfach los und touchierte mit dem Auto die Felge der Leeze. Hinzugerufene Polizisten rochen sofort den Alkohol in der Atemluft des 85-Jährigen. Der Münsteraner konnte dem Gespräch kaum folgen und verlor bei der Unfallaufnahme immer wieder das Gleichgewicht. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

