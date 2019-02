Polizei Münster

POL-MS: Außenspiegel abgefahren - Polizei sucht Geschädigten

Münster (ots)

Am Donnerstag (7.2., 16:52 Uhr) meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall auf der Waldeyerstraße. Sie hatte beobachtet, wie ein Autofahrer mit seinem grauen Daimler-Benz gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw fuhr und merkte sich das Kennzeichen. Die Polizisten suchten den Verursacher auf und wollten im Anschluss das beschädigte Fahrzeug in Augenschein nehmen. Dieses stand jedoch nicht mehr am Unfallort. Das Fahrzeug des Verursachers wies frische Beschädigungen am Außenspiegel auf. Die Polizei sucht nun den Geschädigten.

Hinweise an: 0251 275-0

