Polizei Münster

POL-MS: Werkzeuge aus Baustellenfahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Freitagmorgen (08.02., 8:10 Uhr) mehrere Maschinen aus einem Baufahrzeug an der Hafenstraße auf Höhe der Graelstraße.

Die drei Mitarbeiter luden das Auto aus um ihre Werkzeuge zu einer Baustelle an der Graelstraße zu bringen. Als sie unmittelbar danach zurück zu ihrem Firmenwagen kamen, sprach ein Zeuge sie an. Er gab an, dass er einen Mann gesehen habe, der Baumaschinen und Zubehör aus dem Wagen entwendete. Der Täter flüchtete mit dem Diebesgut auf dem Fahrrad in Richtung Hansaring.

Der Unbekannte hat dunkle Haare, trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Lydia Pokriefke

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell