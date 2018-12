POL-MS: Drei Wohnungseinbrüche in Angelmodde und Gremmendorf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Samstag (01.12.) brachen unbekannte in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:50 Uhr in zwei Mehrfamilienhäuser in der Vogelrohrsheide und dem Clemens-August-Platz in Angelmodde ein. Die Einbrecher hebelten die Balkontüren der Wohnungen auf und entwendeten Schmuck und Kleidung.

Am nahegelegenen Lilienthalweg in Gremmendorf versuchten unbekannte Täter gegen 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Aufgrund des zusätzlichen Einbruchsschutzes an Fenstern und Türen scheiterten die Täter hier jedoch. Polizisten entdeckten alleine an der Terrassentür über ein Duzend Hebelspuren. Nach einem weiteren Versuch, über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen, flüchteten die Täter ohne Beute. Hinweise von Zeugen unter 0251 275-0.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, gerade in der dunklen Jahreszeit auf auffällige Personen in der Nachbarschaft und auf das Verschließen von Fenstern und Türen zu achten. Darüber hinaus geben die Experten der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-1111 Tipps zum Thema Einbruchsschutz.

