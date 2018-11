POL-E: Essen: Mutmaßlicher Ladendieb deckt sich mit Süßigkeiten und Wodka ein - beschleunigtes Verfahren eingeleitet

Essen (ots) - 45127 E-Innenstadt:

Ein mutmaßlicher Ladendieb deckte sich Montagmittag (19. November), in einem Supermarkt in der Essener Innenstadt, mit Süßigkeiten und Wodka ein. Gegen ihn ist das beschleunigte Verfahren eingeleitet worden.

Gegen 15:10 Uhr war ein 42-Jähriger in einem Supermarkt am Limbecker Platz, offenbar in diebischer Absicht, unterwegs. Als Beute wählte er Nuss-Pralinen und Wodka aus. Die Genussmittel verstaute er in seiner Jackentasche und einer mitgeführten Einkaufstüte. Den wachsamen Augen des Ladendetektivs entging die Tat dennoch nicht. Als der Verdächtige das Geschäft mit dem Diebesgut verließ, eilte ihm der 61 Jahre alte Angestellte nach. Er hielt den Unbekannten fest und brachte ihn in sein Büro. Alarmierte Polizisten fuhren mit dem wohnungslosen Mann zur Wache. Hier stellte sich heraus, dass der vorläufig Festgenommene bereits wegen weiterer Ladendiebstähle aus der Vergangenheit verurteilt worden, und die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt war. Das machte die Situation für ihn nicht angenehmer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen soll er im Rahmen des beschleunigten Verfahrens noch am heutigen Tag einem Amtsrichter vorgeführt werden. Die vergangene Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. / MUe.

