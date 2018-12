POL-MS: Ladendiebe in Untersuchungshaft

Münster (ots) - Zwei Ladendiebe im Alter von 27 und 43 Jahren sitzen nun in Untersuchungshaft. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Duo aus Polen am Donnerstag (29.11., 12 Uhr) an der Windthorststraße. Die Diebe nahmen in einem Bekleidungsgeschäft Ware vom Ständer, rissen in der Umkleidekabine die Etiketten ab, zogen die Jacken an und wollten den Laden verlassen. Der Zeuge stoppte die beiden mit der Beute von mehreren hundert Euro. Die alarmierten Polizisten nahmen die Diebe mit zur Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Amtsgericht Münster Haftbefehl gegen die 27 und 43 Jahre alten Männer und ordnete sofortige Untersuchungshaft gegen das Duo ohne festen Wohnsitz an.

