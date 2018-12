POL-MS: Unfall am Rüschhausweg - Autos landen im Graben - drei Verletzte

Münster (ots) - Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmorgen (2.12., 6.25 Uhr) am Rüschhausweg.

Ein 48-Jähriger war in seinem VW mit seinem 34-jährigen Fahrgast auf dem Waltroper Weg unterwegs und wollte den Rüschhausweg überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Münsteraner einen bevorrechtigten VW eines 42-jährigen Coesfelder, der auf dem Rüschhausweg in Richtung Münster fuhr und stieß mit dem Wagen zusammen. Beide Autos schleuderten in den Graben. Der 34-jährige Fahrgast und der 42-Jährige wurden leicht verletzt, ein 65-jähriger Mitfahrer des 42-jährigen wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

