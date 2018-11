POL-MS: BVB-Fanartikel aus Geschäft und Rucksack aus Auto gestohlen - Diebe nach Beutezug in Untersuchungshaft

Münster (ots) - Ein Richter folgte Donnerstag (29.11.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen zwei 19- und 21-jährige Diebe Haftbefehl.

Ein Ladendelektiv beobachtete die beiden Täter am Mittwoch (28.11., 15:45 Uhr) in einem Sportgeschäft an der Stubengasse. Der 27-Jährige sah wie das Duo einen BVB-Schal und eine BVB-Cappie in eine mitgebrachte Papiertüte stecke und den Laden verließ. Der Detektiv folgte den Dieben, stoppte sie in einem Bekleidungsgeschäft an der Ludgeristraße und alarmierte die Polizei.

Die hinzugerufenen Beamten fanden neben der Beute in der Geldbörse des 21-Jährigen zwei EC-Karten und eine Visa-Card, die nicht auf seinen Namen ausgestellt sind. Ermittlungen ergaben, dass diese aus einem Diebstahl aus einem Pkw an der Loerstraße stammen. Diesen hatte der 21-Jährige augenscheinlich erst etwa eine Stunde zuvor (28.11., 14:50 Uhr) entwendet. In dem Rucksack des 19-Jährigen entdeckten die Polizisten drei T-Shirts und eine Cappie der Marke Calvin Klein und ein Lacoste-T-Shirt aus einem weiteren Bekleidungsgeschäft. Woher die vier mitgeführten Smartphones stammen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamten nahmen das Duo fest. Die Diebe wurden noch gestern (29.11.) einem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft.

